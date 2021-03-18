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شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 23 درجة

الخميس، 18 مارس 2021 08:00 ص
شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 23 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا دافئا على شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.


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