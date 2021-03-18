منظمة الصحة العالمية تحث الدول على استخدام لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاستمرار فى إعطاء لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا، لأن فوائده تفوق مخاطره، حيث لا تزال منظمة الصحة العالمية تراجع بيانات السلامة الخاصة باللقاح، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، وهيئة تنظيم الأدوية فى أوروبا، وشركة أسترازينيكا AstraZeneca - مرارًا وتكرارًا - أن اللقاح آمن وأن أعراضه الجانبية أقل من تلك التى شوهدت مع اللقاحات الأخرى.

وكررت التوصية بيانا مماثلا صادر عن وكالة الأدوية الأوروبية، يوم الثلاثاء، نصح الدول بمواصلة استخدام اللقاح، قائلة إنه لا توجد صلة بين اللقاح وظهور بعض الأعراض مثل جلطات الدم.

وأضافت الوكالة، التى تتخذ من أمستردام مقرا لها فى بيان، إنها تعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على استنتاجاتها بشأن قضية جلطات الدم، وتقديم أى توصيات ضرورية لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأضافت الصحيفة توجد عشرات الملايين من جرعات لقاح أسترازينيكا فى مخزون الولايات المتحدة، وذلك بفضل اتفاق مبكر لشراء 300 مليون جرعة من اللقاح، وبدأ الخبراء الخارجيون فى مراجعة البيانات الخاصة بلقاح أسترازينيكا لإعداد تقرير إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA.

ومع ذلك يشير البيان، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إلى وجود عدد متزايد من الخبراء الذين يقولون إنه لا توجد بيانات متعلقة بلقاح أسترازينيكا وجلطات الدم مثيرة للقلق.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" أنه تم وصف لقاح أسترازينيكا من بين أرخص اللقاحات المتاحة.