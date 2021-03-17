اليوم السابع
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شبكة CNN: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وتعليق استخدامه قرار غير منطقى

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:50 ص
شبكة CNN: لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وتعليق استخدامه قرار غير منطقى لقاح استرازينيكا ليفروس كورونا
كتبت أمل علام

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وسط جدل محتدم بشأن لقاح كورونا الذى تنتجه شركة أسترازنيكا بشراكة مع جامعة أكسفورد، بين قرارات بعض الدول بتعليق استخدامه على خلفية شبهات بتسببه فى جلطات دموية، وتصريحات معلنة من منظمة الصحة العالمية بمأمونية اللقاح وعدم وجود دليل على تلك الشبهات، دخل خبراء آخرون على الخط مؤكدين أن اللقاح آمن، ولا وجاهة لاتخاذ قرار بتعليق استخدامه، بحسب ما نشرت شبكة CNN العالمية.

وكشف موقع CNN فى تقرير أخير، أنه فى غضون الأيام القليلة الماضية شهدت بعض دول أوروبا تعليقا مؤقتا لاستخدام لقاح أسترازينيكا أكسفورد لفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الدول التى اتخذت هذا القرار المفاجئ نحو 12 دولة، مبررة الأمر بأنه إجراء احترازى على خلفية مخاوف من احتمال تسبب الجرعات فى تخثر الدم والإصابة بجلطات، وهو ما يتعارض مع بيانات "الصحة العالمية" وآراء بعض الخبراء.

 
ايقاف لقاح استرازينيكا
إيقاف لقاح استرازينيكا

وفى هذا الإطار، قال مايكل هيد، الباحث الأول فى مجال الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون، إنه "لا يوجد أى سبب فى الوقت الحالى لإيقاف لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا"، لافتا إلى أنه يرى هذا الإجراء أمرا غير منطقى، لا سيما أن استخدام اللقاحات المتاحة خطوة وقائية من حالة وبائية و"هناك حاجة ملحة لتطبيقه"، ما يعنى أن "إيقاف اللقاح مؤقتا دون سبب وجيه بمثابة خطوة سيئة."

وأضاف خبير الصحة العامة، أن أوروبا اتخذت موقفا مشوشا تجاه لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد منذ الموافقة على استخدامه فى الاتحاد الأوروبى لأول مرة خلال يناير الماضى. مستطردا: "من حيث العلم، فإن اللقاح آمن وفعال، إنه لقاح جيد جدًا."

يُذكر أنه من المقرر أن تجتمع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) غدا الخميس، لمراجعة اللقاح وما يُمكن أن يتسبب فيه من مضاعفات صحية، فى وقت تواصل فيه منظمة الصحة العالمية فحصه من خلال لجنة استشارية عُليا، مع تأكيدها حتى اللحظة أن الفوائد المتحققة من استخدامه تفوق المخاطر المحتملة للقاح حتى الآن.


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لقاح كورونا من استرازينيكا

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