اليوم السابع
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مصر للطيران تسير اليوم 49 رحلة دولية تقل 5082 راكبا إلى وجهات مختلفة

الخميس، 18 مارس 2021 10:38 ص
مصر للطيران تسير اليوم 49 رحلة دولية تقل 5082 راكبا إلى وجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5082 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير اليوم، 49 رحلة جوية بمعدل 29 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الجزائر، الدوحه، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج"، و15 رحلة داخلية إلى كل من "شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسى علم"، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5082 راكبا.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.

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