مشروعات قومية بجامعة أسوان.. أبرزها الحرم الجامعى بصحارى على مساحة 400 فدان

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الدولة العديد من المشروعات القومية بجامعة أسوان، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق، وتشمل المشروعات القومية الحرم الجامعى بصحارى على مساحة 400 فدان منها المبنى الإدارى الجديد، واستاد جامعة أسوان الرياضى ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبى وملاعب الكرة الشاطئية.

كما ساهم دعم الدولة لجامعة أسوان، وتوفير ما تحتاجه من متطلبات فى حدوث طفرة فى الإنشاءات والتجهيزات بمقرات جامعة أسوان، ومنها قطاع المنشآت الرياضية حيث شهدت جامعة أسوان إنشاءات رياضية وبنية تحتية عديدة.

وتشمل المشروعات تطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة لسيارات الجامعة والمسرح الصيفى والشتوى وأعمال البنية التحتية وإعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحارى.

كما تشمل المشروعات القومية الحرم الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة تنفيذ المشروعات الإنشائية والقومية التى تتم على قدم وساق بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتى تضم 9 مبانى على مساحة 98.5 فدان والتى تضم مبانى كلية الآداب وكلية الحقوق وكلية ودار العلوم وكلية التمريض وكلية الطب وكلية السياحة والفنادق وكلية الألسن وكلية الآثار وكلية التجارة والمنشآت الطبية الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بأسوان الجديدة والتى جارى تنفيذها، بالاضافة إلى التطوير الشامل بالمستشفى الجامعى بأسوان بإضافة حوالى 300 سرير.

كما تم إضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى والتى تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق، وتضم المستشفى 150 سريرا موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

ومشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ وتتكون مستشفى الاستقبال والطوارئ من بدروم من 4 طوابق ومطعم مركزى وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية وستضم 150 سريرا آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

من جهته، قال الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان تمثل بيت الخبرة وقاطرة التنمية وذلك من خلال تنوع تخصصات كليات الجامعة المختلفة ووحداتها المتمثلة فى المراكز المتخصصة ومركز الاستشارات الهندسية وكليات الجامعة المختلفة.



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