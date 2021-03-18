محميات البحر الأحمر تضبط شعابا مرجانية وأسماك محرم صيدها بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت إدارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، حملة بيئية بالتعاون مع شرطة البيئة للمرور ومتابعة الأنشطة بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة .

واشتبهت الحملة في عدد من الصيادين أثناء تحركهم من الساحل متجهين إلى الطريق المؤدي إلى مدينة الغردقة شمالا بمنطقة سهل حشيش وعقب تفتيشهم تم العثور على صناديق حفظ أسماك، بها أسماك وشعاب مرجانية من الأنواع الفريدة والتي تستخدم في أحواض أسماك الزينة والأحياء المائية المجرم صيدها والاتجار بها طبقا لقانون البيئة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات .



حملة لمحميات البحر الأحمر



ضبط اسماك زينة في حملة بيئية



ضبط اسماك زينة محرمة بحوزة صيادين بالغردقة