محافظ قنا يعلن بدء تسلم أراضى مدينة الأمل للمستحقين أبريل المقبل

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، بدء تسليم قطع الأراضى بمدينة الأمل للمواطنين المستحقين، خلال شهر أبريل المقبل، ذلك خلال تفقده لأعمال تمهيد شوارع المدينة، بحضور عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد الداودى، على المسئولين بضرورة الالتزام بمخطط وخرائط التقسيم التى اعتمدتها المحافظة، وفقا للترتيب الذى أسفرت عنه القرعة العلنية التى أجريت فى شهر فبراير الماضى، لافتا إلى أنه سيجرى نشر مخططات التقسيم، موضحا بها أرقام قطع الأراضى وإحداثياتها على صفحة الرسمية للمحافظة، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ولمنع أى محاولة للتلاعب.

وأوضح الداودى، أن محافظة قنا، تشهد خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة هائلة فى مجال التجمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، حيث جرى إنشاء 17128 وحدًة سكنية، بتكلفة مالية تخطت 3 مليارات جنيه، كما جرى تخصيص 67 فدان خلف مركز الأورام بمدينة قنا لإقامة مجتمع عمرانى جديد يضم 99 برج سكنى بإجمالى 7128 وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى 2 مليار جنيه، ويستوعب حوالى 35 ألف نسمة كما وزعت قطع الأراضى الخاصة بمدينة الأمل بنجع حمادى للمستحقين والتى تضم 14 ألف قطعة سكنية وتستوعب حوالى 250 ألف نسمة بالإضافة إلى تخصيص 24 فدان بمدينة نجع حمادى لإقامة مجتمع عمرانى جديد.

يذكر أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق على تقسيط مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى بمدينة الأمل والذى يقدر بـ20% من قيمة القطعة على أن يجرى دفعها على 3 أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثانى بنسبة 5% بعد 3 أشهر والأخير 5% بعد 3 أشهر أخرى وذلك تسهيلاً على المواطنين.