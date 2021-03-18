محافظ البحيرة: انخفاض نسبة البطالة 5% وتخصيص 56 مليار جنيه للمشروعات

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت إنجاز كبير في خفض معدل المواليد ، موضحا أن المحافظة حققت معادلة جيدة بكافة المعدلات الخاصة بالمواليد في المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تعمل منذ فترة طويلة في في مواجهة أزمة الزيادة السكانية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن أبرز أزمتين تواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، لافتا إلى انخفاض معدل البطالة في المحافظة.

وأضاف محافظ البحيرة، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أنه تم تشكيل مجموعات عمل للحفاظ على نسب المواليد وتخفيضها، لافتا إلى أن المحافظة تسير على الطريق الصحيح وحققت نجاح كبير في المؤشرات السكانية.

ولفت محافظ البحيرة إلى أنه انخفاض نسبة البطالة بنسبة 5% حيث وصلت إلى 7 % وهذا بفضل المشروعات الكبيرة تقام في البحيرة والتي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى للبحيرة، بجانب صرف 56 مليار لتدشين المشروعات بالإضافة إلى أن هناك 6 مراكز حياة كريمة ومشروعات قومية كبيرة في البحيرة وهو ما يمثل دعم كبير من الدولة للمحافظة، بجانب انخفاض نسبة الأمية في البحيرة من خلال التحركات الحثيثة بين جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة.