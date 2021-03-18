محافظ أسوان: 83 مشروعًا ضمن "حياة كريمة" باعتمادات 280 مليون جنيه.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك 83 مشروعاً باعتمادات تصل لنحو 280,7 مليون جنيه، ضمن مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى.

وكشف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، عن انطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع فى قرى مركزى إدفو وكوم أمبو، حيث طرح فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 12 مشروعاً لتحسين مياه الشرب، وهو الذى توازى مع تسليم فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ10 قرى، كما جرت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

وأوضح اللواء عطية، بأن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت فى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ14 مدرسة، علاوة على بدء هيئة الخدمات البيطرية فى إنشاء الوحدة البيطرية بوادى الصعايدة.

وأشار إلى أن هناك منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للقرى.