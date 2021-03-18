اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: 83 مشروعًا ضمن "حياة كريمة" باعتمادات 280 مليون جنيه.. فيديو

الخميس، 18 مارس 2021 03:48 ص
محافظ أسوان: 83 مشروعًا ضمن "حياة كريمة" باعتمادات 280 مليون جنيه.. فيديو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك 83 مشروعاً باعتمادات تصل لنحو 280,7 مليون جنيه، ضمن مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى.

وكشف محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، عن انطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع فى قرى مركزى إدفو وكوم أمبو، حيث طرح فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 12 مشروعاً لتحسين مياه الشرب، وهو الذى توازى مع تسليم فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ10 قرى، كما جرت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

وأوضح اللواء عطية، بأن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت فى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ14 مدرسة، علاوة على بدء هيئة الخدمات البيطرية فى إنشاء الوحدة البيطرية بوادى الصعايدة.

وأشار إلى أن هناك منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للقرى.


حياة كريمة

القرى الاكثر احتياجا

القرى الاكثر فقرا

كوم امبو

ادفو

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

اخبار

اخبار عاجلة

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تغير واقع 39 ألف مواطن بقرية المنشية فى أسوان إلى الأفضل.. الأهالى: وفرت خدمات كنا فى أشد الحاجة إليها.. مشروعات الصحة والصرف والطرق أبرزها.. والمبادرة الرئاسية دخلت أعماق الريف المصرى.. صور وفيديو

الإثنين، 08 مارس 2021 06:00 ص

الرئيس السيسى يواصل مسيرة البناء و"حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه البسطاء.. قرية الرغامة البلد بأسوان على موعد مع المبادرة الرئاسية.. الأهالى: إحنا أكثر الناس حظا وسعادة وننتظر منازل آمنة دون تصدع.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 03:17 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة