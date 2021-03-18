اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 05:05 م
خالد صلاح
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مباحث التموين تضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى ثلاجة بالقليوبية

الخميس، 18 مارس 2021 03:57 م
مباحث التموين تضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى ثلاجة بالقليوبية دواجن فاسدة - أرشيفية
القليوبية- فريق المحافظات

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب إحدى الثلاجات بدائرة مركز طوخ، لتخزينه كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجرى التحفظ على 27 طنا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب ثلاجة يدعى "م.ع"، بدائرة مركز طوخ، لتخزينه كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مدخلًا الغش على المواطنين.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتمكنت الحملة من ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وورد تقرير الطب البيطرى، إن المضبوطات بها تغيير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5123 جنح مركز طوخ.


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