قطار المحاكمات.. محاكمة المتهم بإخفاء متحرش المعادى وآخر بـ"أحداث بولاق"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، محاكمة عامل وراء لاتهامه بإخفاء المتهم بالتحرش بطفلة المعادى، نظر محاكمة متهم من 6 أبريل بتهمة التظاهر ونشر الأخبار الكاذبة.

محاكمة عامل وراء إخفاء المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

تنظر محكمة الجنح المعادى، محاكمة العامل المتهم بالتورط فى إخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى.

وكانت النيابة العامة النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها مع عامل لقيامه بإخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المعادي، داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام قبل قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، عقب انتشار مقطع الفيديو الذي يرصد جريمته، وذلك تمهيدا للتصرف في القضية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي، بالاستعانة بالعامل لإخفائه عقب ارتكابه الجريمة، مشيرة إلى أن العامل كان على علم بارتكاب المتهم للجريمة، وأن الشرطة تقوم بمطاردته.

نظر محاكمة متهم من 6 أبريل بتهمة التظاهر

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، نظر محاكمة أحد عناصر 6 أبريل لاتهامه بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شانها تكدير السلم والآمن العام.