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قافلة طبية بقرية النصر فى البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الخميس، 18 مارس 2021 11:45 ص
قافلة طبية بقرية النصر فى البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور جانب من القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر، فى أعمالها بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بالمحافظة، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قيام قافلة طبية تابعة للمبادرة بالكشف على 178 مواطن بقرية النصر بالكيلو 85 جنوب سفاجا.

 

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية بقرية النصر بالكيلو 85 بمدينة سفاجا يومى 15 و16 مارس الجاري، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج خلالها على 178 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وأكد أنه تم إجراء 49 فحص معملى، و21 فحص سونار معملى، و79 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

 

وتم مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة "حياه كريمة".

 

القافلة
القافلة

 

جانب من اعمال القافلة العلاجية
جانب من أعمال القافلة العلاجية

 

صرف العلاج والكشف مجانا
صرف العلاج والكشف مجانا

قوافل علاجية

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