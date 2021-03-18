اليوم السابع
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فريق جامعة دمنهور يتأهل لمسابقة أفضل المشروعات الدولية لتغيير المناخ

الخميس، 18 مارس 2021 01:58 م
فريق جامعة دمنهور يتأهل لمسابقة أفضل المشروعات الدولية لتغيير المناخ فريق جامعة دمنهور
البحيرة- ناصر جودة

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تأهل مشروع طلاب فريق "ايناكتس" بجامعة دمنهور ضمن أفضل 5 مشاريع على مستوى الجامعات المصرية والتى شاركت فى مسابقة تغيير المناخ climate change 2021 التى تطلقها منظمة الأمم المتحدة للعمل المناخى منافسين بذلك 48 مشروع على مستوى جامعات العالم.

وتقوم فكرة المسابقة على عرض أفضل 20 مشروع وتشجيع الأفكار الشابة والإبداعية حول تغير المناخ والذى بات يهدد بعواقب لا رجعة فيها وعدم وجود بلد فى العالم لا يعانى بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عنه.

 شارك الفريق من خلال مشروع "Organlia"، والذى يعتمد على فكرة إنتاج سماد و غاز طبيعى من إستخدام نبات ورد النيل وروث الحيوانات عن طريق عملية التخمر، وترأس هذا المشروع الدكتور خالد رحومة المشرف الأكاديمى للفريق والطالب حسين محمد النجار رئيسا للفريق.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة تقوم بمنح الجوائز من خلال هذه المسابقة بهدف نشر الوعى عن تغير المناخ على الصعيد العالمى والعمل على تكاتف جهود عون المناطق الأكثر عرضة للخطر والتكيف مع تغير المناخ بالإضافة إلى بذل الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث فى الإستراتيجيات الوطنية واغتنام المشكلة كفرصة للتوصل إلى أفكار مستدامة بسيطة لمجتمعات ومدن وبلدان أفضل.


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