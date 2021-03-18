غرفة الحرف اليدوية: الحكومة مستمرة فى دعم ومساندة القطاع ضمن خطة 2021-2022

كتبت ميرفت رشاد

قال هشام الجزار، وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الحرف اليدوية ، موضحا أنه تم إدراج القطاع فى خطة دعم الصادرات اعتبارا من العام المالى 2021/2022، حيث تتمثل آليات المساندة فى دعم المصنعين فى المعارض الخارجية والداخلية، لافتا إلى صندوق "تحيا مصر" يلعب دور كبير فى إحياء صناعة السجاد والمفروشات من خلال توفير الأنوال للمصنعين بهدف تعظيم فرص العمل فى الريف المصرى وتسويق المنتجات عالميا.

وأضاف وكيل الحرف اليدوية في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"،أن قطاع الحرف اليدوية يعلق آماله على عودة المشاركة في المعارض الخارجية، تزامنا مع حملات التطعيمات ضد فيروس كورونا والتي بدأت في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إقامة أي معرض سواء كان محليا أو خارجية يحرك الماء الراكد ويعيد الانتعاش للقطاع الذى يعمل به نحو 2.5 مليون حرفى .

وأوضح، فعاليات "معرض البازار" للحرف اليدوية المقام خلال الفترة من 11 إلى 20 مارس الجارى ، بمشاركة 400 عارض، يعد بمثابة "رئة" جديدة لتسويق المنتجات والأعمال التراثية وكسر حالة الركود التي شهدها القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا ةالتى أوقفت حركة البيع والشراء والسياحة.

وأكد "هشام الجزار" أن الحكومة المصرية مستمرة في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الحرف اليدوية، موضحا أنه تم إدراج القطاع في خطة دعم الصادرات اعتبارا من العام المالى 2021/2022، حيث تتمثل آليات المساندة في دعم المصنعين في المعارض الخارجية والداخلية، لافتا إلى دور صندوق "تحيا مصر" فى إحياء صناعة السجاد والمفروشات من خلال توفير الأنوال للمصنعين بهدف تعظيم فرص العمل في الريف المصرى وتسويق المنتجات عالميا.

يشار إلى أن معرض "البازار" يهدف لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم علي الاستمرار و زيادة الإنتاج و تطويره و نقل خبراتهم و إبداعهم الفني للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة التي لا يوجد مثيل لها في العالم و التي تساهم في توضيح الهوية الثقافية المصرية و تاريخنا العريق، وينظمه جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء.

كما أن المعرض يضم عددا من الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية بالإضافة إلى أجنحة مخصصة لذوى الهمم ويضم آلاف المنتجات اليدوية التي تعرض التراث المصرى في شكل جديد يلائم أذواق المستهلك من منتجات جلدية وخشبية ومفروشات واكسسوارات وخيامية وملابس ومستحضرات تجميل ومأكولات ووحدات إضاءة وخوص وتلى ومفروشات وكليم وتابلوهات.