تنمية المشروعات: الحرف اليدوية أولوياتنا و60% من عارضى "البازار" يشاركون لأول مرة

كتب إسلام سعيد

أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادة أصحاب المشروعات المشاركين فى معرض البازار ، بالزيارة الكريمة التى قامت بها السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية للمعرض والتى تؤكد دعم الدولة المستمر لأبنائها العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الحرف اليدوية والفنون التراثية وتشجيعهم علي الاستمرار و زيادة الإنتاج و تطويره و نقل خبراتهم و إبداعهم الفني للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الصناعات الفريدة المتميزة التي لا يوجد مثيل لها في العالم و التي تساهم في توضيح الهوية الثقافية المصرية و تاريخنا العريق.

وأشارت خلال الزيارة التى قامت بها أمس لمعرض البازار، إلى أن الجهاز حريص على الاستمرار فى تنظيم هذه النوعية من المعارض واختيار مشروعات جديدة و متميزة و لم يسبق لها المشاركة فى معارض الجهاز لضمان استفادة أكبر عدد من أصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم .

وأوضحت أن 60% من أصحاب المشروعات فى معرض البازار يشاركون للمرة الأولى مع مراعاة اختيار افضل المشروعات والمنتجات بما يتناسب مع الذوق الراقي والجودة العالية التي تشتهر بها معارض الجهاز للمنتجات التراثية .

وأشارت إلى أن المعرض يحظى باقبال جماهيرى كبير لتنوع المنتجات المعروضة واختلاف اسعارها لتناسب كافة احتياجات الزائرين، مؤكدة أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذي يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد و المحافظات الحدودية و السياحية و اكدت علي ان مكاتب الجهاز مفتوحة لاصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم "مالي او فني او تدريبي او تسويقي) للتأكد من قدرتهم علي المنافسة و الاستمرار و توفير المزيد من فرص العمل".

وأشادت نيفين جامع بمجهودات مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعاون مع الجهاز في إقامة معرض البازار و تقديم مختلف الخدمات لقطاع الصناعات و الفنون اليدوية و التراثية.