عامل يقتل سائق توك توك لسرقة هاتف محمول وسجائر فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بقتل مواطن بأسيوط لسرقة هاتف محمول وسجائر، حيث تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة بدائرة المركز، وتبين أنها لـ (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) وتم العثور على مركبة التوك توك بذات المنطقة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط باشراف اللواء أسعد الذكير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - قطعة من مخدر الحشيش).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستدراجه للمجنى عليه والتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته وعدد من علب السجائر ، وخشية افتضاح أمره قام بخنقه حتى فارق الحياة وألقاه بالمنطقة المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط السجائر لدى أحد الأشخاص قام ببيعها له وقرر أنه قام بصرف المبلغ المالى المتحصل عليه من بيع السجائر على متطلباته الشخصية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.