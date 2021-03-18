ضبط سلع مجهولة المصدر وتلاعب فى تاريخ صلاحية منتجات غذائية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الشركات ومحطات التعبئة والأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم إلى أن إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات حقيقية بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة وتم ضبط والتحفظ على عدد 24 شيكارة بلاستيكية زنة الشيكارة الواحدة 30 كجم مدون عليها بيانات غير دالة على محتواها، عدد 3 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بداخلها مادة تستخدم في تصنيع أغذية مجهولة المصدر.

وتحرير محضر تعبئة عبوات زيت طعام وتدوين بيانات عليها مغايرة للواقع بغرض زيادة مدة الصلاحية للزيت وتم ضبط والتحفظ على عدد 528 عبوة زيت صويا زنة العبوة 750 جم ،ضبط كمية من عبوات السمن مدون عليها تعبئة شركة اخري بخلاف الشركة المضبوطة بها وتم التحفظ على 1260 عبوة سمن زنة 600جم ، وذلك بأحد شركات التعبئة بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب ،تحرير محضر مزاولة نشاط بيع اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع 19 أسطوانة بوتاجاز كبيرة مع احد الاشخاص بقرية بهيج برج العرب ،وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.