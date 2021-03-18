ضبط أقراص مخدرة مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، برئاسة هاشم مصطفى مدير الجمرك، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب أوروبى من أصل مصرى قادم من باريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة على طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه رجال الجمارك في راكب أوروبى من أصل مصرى، وتم تكليف لجنة من أحمد محمد عبد الواحد، ومحمد محمود مأمورا الجمرك تحت إشراف سامح أمين الجبار مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات الملابس.

قرر هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.