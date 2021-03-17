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ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:44 ص
ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 إلى الإثنين 22 مارس 2021، حيث يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلى:

- اليوم الأربعاء 17 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من ( 4 : 3 متر ).

- يوم الخميس 18 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

- يوم الجمعة 19 مارس:

 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

 نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

اعتبارا من السبت 20 مارس الى الاثنين 22 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حارشمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا .

- يوم السبت 20 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

- يوم الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

-  يوم الاثنين 22 مارس:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.


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