رئيس البريد: صرف مستحقات 260 ألف لاجئ من 58 دولة

كتبت هبة السيد

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية، وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد المصري ومفوضية الأمم المتحدة فيما يخص صرف مستحقات اللاجئين في مصر.

قال الدكتور شريف فاروق إن البريد المصري يقوم بدور ريادي ومتميز في صرف مستحقات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن بالاعتماد علي الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وتغطيتها لجميع انحاء الجمهورية، حيث إنه يتم صرف المستحقات لعدد 260 ألف لاجئ من 58 جنسية عبر مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أكد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدي جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية علي دور البريد المصري الريادي والناجح في صرف المساعدات للاجئين بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإعتماد علي بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي علي المستحقين باستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم مراجعة التعاون القائم وبحث سبل تطويره معرباً عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري وعن ثقتها التامة في أن البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين علي أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

كما أشاد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنيه التحتيه والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوي عالي من الجودة.

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصر كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة كتيب البريد المصري والذي يحكي بين صفحاته الدور الذي لعبته المؤسسة البريدية المصرية في تقدم مصر ثقافيا ومجتمعياً.