"حياة كريمة" تصل الشرقية.. بدء تنفيذ مشروعى الصرف والمياه فى جزيرة سعود

الشرقية - إيمان مهنى

أكد سامى معجل، رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، أنه جارٍ تنفيذ مشروعى صرف صحى وخط مياه الشرب بقرية جزيرة سعود ضمن مبادرة حياة كريمة .

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرية تشهد أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه بطريق سعود / بحر البقر من خط قطر 300 مم اسبستوس إلى خط قطر 500 مم بولى ايثيلين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 260 متر، وجارٍ الانتهاء من استكمال باقى الأعمال لتوفير كوب مياه نظيف لأهالى القرية .

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ، إن مركز الحسينية يمثل 31% من إجمالى مساحة المحافظة وظل لسنوات طويلة يعانى من الإهمال وعدم الاهتمام لذا فهو بحاجة ماسة لتقديم المزيد من الخدمات فكان لزاماً علينا إدراجه فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القرى، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الجيد بما يضمن سرعه البدء فى تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى الموضوع للانتهاء من تطوير قرى مركز الحسينية ليتم البدء فى تنفيذ المشروع بباقى مراكز المحافظة وخاصة ذات الخدمات القليلة .

ومن خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية، والتى تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - مد شبكات الغاز الطبيعى - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى - توفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديدة - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطرى - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعى - بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الكبارى بقطاع الرى.