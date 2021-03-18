حبس عاطل ضبط بحوزته 100 قطعة حشيش وبندقية خرطوش فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل وبحوزته 100 قطعة حشيش وبندقية خرطوش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 100 قطعة حشيش وبندقية خرطوش، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد باتجار أحد الأشخاص فى المواد المخدرة، بقرية زاوية رزين بدائرة مركز منوف.

قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، من تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش معاون اول مباحث مركز منوف، والنقيب إبراهيم الطويل معاون المباحث وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته 100 قطعة حشيش وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز منوف وسلاح أبيض "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.