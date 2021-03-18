حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة سرقة سيدة وسحلها فى البساتين

كتب سليم على - كريم صبحى

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابهم واقعة سرقة مواطنة بأسلوب الخطف وبحوزتهم سلاح ناري، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل "مصابة بكدمات وحجات متفرقة بالجسم"، بأنها حال سيرها فى منطقة البساتين مكان إقامتها فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وهاتف محمول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المشار إليها ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، عاطلَين- مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع ، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي- الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.