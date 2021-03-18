اليوم السابع
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تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

الخميس، 18 مارس 2021 02:52 م
تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 يورو لـ 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو، وفى حين انخفض سعر ين يابانى 1 ريال سعودى يسجل 29.07 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل ظلت بتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  29.07 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
 
أما عن أسعار الذهب في السعودية ارتفعت اليوم، ليسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.94 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 208.62 ريال سعودى.
 
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.94 ريال  بما يعادل  55.71$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  191.53 ريال  بما يعادل  51.07$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.82 ريال  بما يعادل  48.75$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.70 ريال  بما يعادل  41.78$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.88 ريال  بما يعادل  32.50$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.47 ريال بما يعادل  27.85$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,498 ريال بما يعادل  1,733$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,463 ريال بما يعادل 389.96$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,936 ريال  بما يعادل 55,707$
 
بنحو  104.31 ريال بما يعادل  27.81$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,488 ريال بما يعادل  1,730$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,460 ريال بما يعادل 389.40$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,623 ريال  بما يعادل 55,627$
 
 
 
 
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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