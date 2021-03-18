تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 18-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 يورو لـ 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، وفى حين انخفض سعر ين يابانى 1 ريال سعودى يسجل 29.07 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل ظلت بتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.07 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.11 ين يابانى. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية ارتفعت اليوم، ليسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.94 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 208.62 ريال سعودى.