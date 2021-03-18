بلومبرج: بكين تسعى لاجتماع بين بايدن والرئيس الصينى الشهر المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن بكين تسعى لاجتماع بين الرئيس الصينى شى جينبيج ونظيره الأمريكى جو بايدن الشهر المقبل، هذا حال ما إذا كانت أول محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين والمقرر أن تبدأ اليوم الخميس مثمرة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على الوضع.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع بين بايدن وشى الذى يسعى إليه المسئولون الصينيون سيتم تنظيمه فى 22 إبريل فى يوم الأرض لإظهار أن كلا الزعيمين يركزان على مكافحة التغير المناخى.

ومن المقرر بالفعل أن يلتقى بايدن مع عدد من قادة العالم الآخرين فى هذا اليوم، للضغط من أجل طموحات أكبر للحد من انبعاثات الغازات الكربونية. وكانت صحيفة وول ستريت جورونال أول من كشف عن هذا الأمر، وذكرت أن القمة المقترحة ستكون افتراضية.

وردا على سؤال ما إذا كان الدبلوماسيون الأمريكيون والصينيون المجتمعون اليوم فى ألاسكا سيناقشون اجتماع بايدن وشى، وما إذا كان هناك اجتماعا مخططا له بالفعل بين الزعيمين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية زهاو ليجيان إنه لم تتم هذه الترتيبات. وأضاف أن البلدين ستناقشان سلسلة من الموضوعات.

وقللت الولايات المتحدة والصين من التوقعات الخاصة بالمحادثات فى ألاسكا، والتى ستستمر يومى الخميس والجمعة، حيث سيقابل وزير الخارجية أنتونى بلينكن ومستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان مع مستشار الدولة الصينى ووزير الخارجية يانج وى ومسئول الشئون الخارجية بالحزب الشيوعى يانج جيتشى.

وقد اختلف البلدان حول طريقة وصف المحادثات، حيث جادلت الولايات المتحدة وصف الصين بأنه حوار استراتيجى رفيع المستوى.

وقال بلينكن أمس الأربعاء إنه ستكون فرصة مباشرة ووجها لوجه ليتشاركوا مع نظرائهما لصينيين المخاوف التى لدى الولايات المتحدة، والتى لمدى حلفائنا وشركائنا إزاء بعض الأشياء التى تفعلها الصين.