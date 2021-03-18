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"بقيع مصر" البهنسا بالمنيا تحتضن قبور أبطال غزوة بدر و5 آلاف صحابى.. صور

الخميس، 18 مارس 2021 04:15 ص
"بقيع مصر" البهنسا بالمنيا تحتضن قبور أبطال غزوة بدر و5 آلاف صحابى.. صور مقابر منطقة البهنسا الأثرية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تتوقف كثيرا أمامها عندما تزورها لأول مرة، وأنت تشاهد منظرا يأخذك عهد الصحابة والتابعين.. إنها مدينة البهنسا أو البقيع الثانى كما يطلق عليها، رصد المؤرخون العديد من الصحابة والتابعين الذين حضروا فى الفتح الإسلامى - 5 آلاف صحابى وتابع - شارك منهم ما يقرب من 70 صحابيا ممن شاركوا فى غزوة بدر الكبرى، ودفنوا فى تلك المنطقة، كما ذكر المؤرخون، لتصبح تلك المنطقة قبلة الزائرين من مختلف الدول الإسلامية، وكذلك أهالى القرى من مختلف مراكز المحافظة.

وتتحول المنطقة يوم الجمعة إلى احتفال كبير عندما يحرص الكثيرون على الزيارة فى ذلك اليوم، ويأتون فى ساعة مبكرة من الصباح لقضاء اليوم بأكمله داخل المنطقة.

مدخل منطقة البهنسا

عندما تطأ قدماك منطقة البهنسا، وفى بدايتها تجد بعض من قباب الصحابة متلاحم مع مقابر الأهالى الذين يحرص الكثير منهم على دفن ذويه هناك، ويكون حريصا أيضا أن يذهب هناك كل يوم جمعة يقدم الطعام والشراب للزائرين، وبعدما تمتد خطواتك قليلا تجد ساحة سيدى على الجمام قاضى قضاة ولاية البهنسا، وبداخل الساحة أيضا يوجد مقام أولاد عقيل.

مقام السبع بنات

مقام السبع بنات يبعد عدة أمتار عن سيدى على الجمام، وهناك يوجد مقامات سبع بنات، ومنطقة متسعة، وفى تلك المنطقة تجد ما يسمى بالدحرجة، والزائرون لمدينة البهنسا يحرصون على زيارة منطقة السبع بنات، وتقع على الطريق الموازى لمنطقة شهداء البهنسا.

أعمال التطوير

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولي لتطوير وترميم القباب الأثرية بمنطقة البهنسا، بمركز بني مزار، وذلك للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذي يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب. 
 
وقال المحافظ، إن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية، لاحتوائها على العديد من العصور التاريخية بداية من العصر الفرعوني وانتهاءً بالعصر الإسلامي، مشيرا إلى أن المنطقة تستقبل زوارا من داخل مصر، وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

من جانبه أوضح العميد أنور عدلي، مدير مشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، أن أعمال المرحلة الأولي لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد 14 قبة، والتي بدأ العمل بها خلال شهر أغسطس وتنتهي خلال 8 أشهر، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

السياحة الداخلية

تعد منطقة البهنسا أحد أهم الأماكن فى السياحة الداخلية، والذى يقصده أهالى القرى من مختلف مراكز المحافظة، للتبارك بالمكان وزيارة الصحابة والتابعين الذين دفنوا فى تلك المنطقة.

مقابر منطقة البهنسا الأثرية (1)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (2)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (3)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (4)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (5)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (6)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (7)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (8)
 
مقابر منطقة البهنسا الأثرية (9)

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