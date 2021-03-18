انقطاع المياه عن ميدان الرماية وعدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. غدا

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالجيزة ، عن انقطاع المياه عن مناطق ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 19/3/2021، وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، نظراً لأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000مم بطريق مصر اسكندرية/ الصحراوي أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.