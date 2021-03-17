اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة لمدة 8 ساعات بسبب إصلاح الخطوط

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:24 م
قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة لمدة 8 ساعات بسبب إصلاح الخطوط انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  عن انقطاع المياه عن مناطق ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري )، لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021 ، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي امام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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