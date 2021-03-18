وأوضح التقرير أن حقيقة كون أمراض الجهاز التنفسى غالبا ما تكون موسمية، خاصة فى المناخات المعتدلة عززت التوقعات بأن كوفيد - 19 سيكون موسميا إلى حد كبير، ومع ذلك كما اتضح فى عام 2020، اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على التدابير التى اتخذتها الحكومات، أكثر من اعتمادها على عوامل الأحوال الجوية.

وخلص الخبراء الدوليون كذلك إلى عدم وجود دليل مباشر حاليا يؤكد تأثير تلوث الهواء على قدرة الفيروس التاجى المستجد على الحياة.

وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة الحرارة فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية في الربيع يجب ألا يكون سبباً لإضعاف الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا.