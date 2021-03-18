مؤكدة أنه سيتم تخصيص حوالي 3 مليارات يورو من ميزانية مجلس الابتكار الأوروبي لتمويل المجلس، وفي هذا السياق، قالت مارجريت فيستاجر، نائب رئيس المفوضية، "لدينا الآن صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم ابتكارات رائعة، والوصول إلى الأسهم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة... هذه طريقة لتحويل نتائج الأبحاث إلى أعمال ولتطوير رؤى للاختراقات التكنولوجية والابتكارية ".

من جانبها، قالت ماريا جابرييل، المفوضة الأوروبية للابتكار والبحوث والثقافة والتعليم والشباب "مجلس الابتكار الأوروبي هو أكثر مبادرات أوروبا طموحًا لدعم الإنجازات التي تحتاجها أوروبا للتعافي من الأزمة الاقتصادية وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي. فمن خلال الاستثمار في الأبحاث ذات الرؤية المستقبلية والشركات المبتكرة، سيتم تعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية، وهو ما يوسع المجال أمام مئات من الشركات الناشئة الواعدة في أوروبا، ويمهد الطريق لمنطقة الابتكار الأوروبية القادمة ".



يذكر أنه تم نشر أول برنامج عمل سنوي لـمجلس الابتكار الأوروبي، والتي تفتح فرص تمويل تزيد قيمتها عن 1.5 مليار يورو في عام 2021، وفي الوقت نفسه، تم فتح جائزتين للمبدعات والعاصمة الأوروبية للابتكار لتقديم الطلبات.



ويستفيد مجلس الابتكار الأوروبي من الدروس المستفادة والإنجازات التي وقعت خلال مرحلته التجريبية في الفترة 2018-2021، حيث دعم أكثر من 5000 شركة صغيرة ومتوسطة ومبتدئة، بالإضافة إلى أكثر من 330 مشروع بحث بميزانية قدرها 3.5 مليار يورو.