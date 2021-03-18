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الكشف على 1045 مواطنا فى قوافل طبية بمبادرة حياة كريمة بالغربية

الخميس، 18 مارس 2021 04:12 م
الكشف على 1045 مواطنا فى قوافل طبية بمبادرة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية
الغربية محمد طارق

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وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بضرورة الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التى من شأنها المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدا بالدوره البارز فى تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبى للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التى تقدم للمواطنين.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى بيان له، إلى أنه قد تقرر تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم بقرية سنباط مركز زفتى، حيث بدأت أعمال القافلة اليوم، الخميس، بوحدة طب الأسرة بقرية سنباط، وسيتم استكمال أعمال القوافل بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات "باطنة ، جلدية ، عظام وأطفال ، جراحة ، أشعة ، تحاليل" مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء فى الكشف على الحالات بوحدة طب الأسرة بقرية سنباط، وقد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1045 حالة فى العديد من التخصصات الطبية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفى زفتى العام ، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

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حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قوافل طبية

صحة الغربية

وكيل صحة الغربية

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