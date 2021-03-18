اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحويل 1.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الخميس، 18 مارس 2021 02:10 م
القوى العاملة تعلن تحويل 1.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلنت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة (31) من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 145 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
ووفق بيان للوارة: "فإن المستحقات بلغت   122 ألفاً و 61 دولارا، أى ما يعادل مليوم و 910 ألفاً و255 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل".
 
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة ، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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القوى العاملة

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

الاردن

العماله المصريه بالاردن

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