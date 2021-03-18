اليوم السابع
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العثور على جثة الطفلة الغارقة بحادث أجا بعد 3 أيام من البحث بالدقهلية

الخميس، 18 مارس 2021 01:57 م
العثور على جثة الطفلة الغارقة بحادث أجا بعد 3 أيام من البحث بالدقهلية البحث عن الطفلة
الدقهلية فريق المحافظات

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من العثور على الطفلة الغارقة بمياه ترعة المنصورية بناحية أجا، بعد حادث انقلاب سيارة ملاكي تستقلها مع والدتها وشقيقتها منذ أول أمس، بعد أن تم إنقاذ والدتها وشقيقتها الكبرى، عقب قيام أهالي قرية ميت معاند التابعة لمركز أجا، بإنقاذ طبيبة أسنان وابنتها من الغرق في مياه ترعة المنصورية. 

وعثرت فرق الإنقاذ النهري المشاركة فى البحث، على الطفلة بالقرب من مكان الحادث بعد مواصلة جهودهم لإنقاذها منذ ثلاثة أيام، وتم استخراج الجثمان وجاري نقله إلى مستشفي أجا المركزي 

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية، أمام قرية ميت معاند التابعة للمركز، وإنقاذ الأهالي لأم وابنتها فيما لا تزال طفلة في المياه، وجار البحث عنها.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام د هـ ف 3289 فى المياه، وتم إنقاذ صاحبة السيارة وهي الدكتورة "مروة م ع" طبيبة أسنان، مقيمة بقرية طنامل دائرة مركز أجا، وابنتها "أسيل ع ع" 8 سنوات، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري والأهالي البحث في مياه الترعة عن الإبنة الثانية وتدعى "إيلين"، حيث أكد شهود العيان أن طفلة ثانية كانت مع الأم بالسيارة وقت وقوع الحادث، وأن نزول شباب القرية سريعا إلى المياه أنقذ الأم والإبنة الأولى، فيما لم يتمكنوا من إنقاذ الإبنة الثانية.

 

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