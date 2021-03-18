السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية الأشراف بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية الأشراف الغربية، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية الأشراف الغربية في قنا وتمكن قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، والدفع بسيارات إطفاء والتمكن من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الحريق.