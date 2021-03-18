السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية فى جرجا سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة من السيطرة على حريق محدود داخل مخزن للمواد الغذائية، وذلك بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع انتشاره.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد احمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد أسامه طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بمخزن بناحية الخلافية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمخزن مواد غذائية بالطابق الأرضي بمنزل ملك عامل 34 سنة، ويقيم بذات الناحية، تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض محتويات المخزن ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.