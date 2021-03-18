السجن المشدد 3 سنوات لخفير خصوصى لحيازته هيروين لترويجه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة خفير خصوصى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 6365 لسنة 2020 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد قيام النقيب كريم عاطف، معاون مباحث قسم ثانى العاشر، من ضبط "م. س "28 سنة خفير خصوصى مقيم أبوصوير محافظة الإسماعيلية، بحوزته بندقية آلية و5 لفافات من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.