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الزراعة تعتمد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومى لإحياء البتلو

الخميس، 18 مارس 2021 10:44 ص
الزراعة تعتمد 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومى لإحياء البتلو مشروع البتلو
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعتماد 703 ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية، ليصبح إجمالى ما تم تمويله لمشروع البتلو حتى الآن حوالى 4 مليارات جنيه لأكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية.
 
وأضاف وزير الزراعة أنه فى إطار توجيهات الحكومة بدعم البتلو تم التنسيق مع البنك المركزى على زيادة المبلغ المخصص لتمويل المشروع بمليار جنيه إضافية.
 
من ناحيته كلف مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة  كلاً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.
 
وقال مصطفى الصياد إن المشروع القومى للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.
 
وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات واستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو.
 
من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن إجمالى ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى 2020 حتى الآن يمثل ما يزيد عن 78% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 - حتى الآن الأمر الذى يؤكد على تحقيق للأهداف المرجوة منه.
 
وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
 

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