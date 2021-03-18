الخارجية الليبية تعتمد برنامج عمل يتمثل فى تغيير السفراء وتقليصهم وفق متطلبات المرحلة

كتب : أحمد جمعة

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدكتورة نجلاء المنقوش، إنها قدمت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة برنامج عمل الوزارة الذى يتمثل فى تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلبه المرحلة، دون ذكر تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أنه من المرجح أن تنظر الوزيرة في تقليص الملحق لكل سفارة، والعمل على تسمية سفراء جدد، وأنه من ضمن هذا البرنامج هو تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها، بما يتفق مع أعمال السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح لوزارة الخارجية والتعاون الدولى.