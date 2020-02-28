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وزير الإسكان: نهدف لتطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:30 م
وزير الإسكان: نهدف لتطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البدء فى تنفيذ العمارات السكنية التى سيتم تخصيصها لمن يرغب من السكان فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وكذا سرعة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين اختاروا وحدات سكنية بمدينتى العبور و6 أكتوبر، موضحاً أنه يتم تعويض المواطنين عن قيمة أرضهم ومنازلهم، تعويضاً نقدياً، ويتم صرف تعويض اجتماعى للمستأجرين، كما سيتم صرف مقابل القيمة الإيجارية طوال فترة التطوير لمن يرغب فى العودة إلى المنطقة من السكان.

وكلف الوزير، بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، وفتح محاور الطرق، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، مشدداً على ضرورة وضع خطة عمل يتم متابعتها بشكل دورى، ووضع إجراءات واضحة ومحددة للتعامل مع الشاغلين، من أجل الإسراع بأعمال التطوير.

كما كلف الدكتور عاصم الجزار، بتشكيل فريق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، يكون مختصاً بمتابعة مشروع تطوير جزيرة الوراق، وكذا عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة تقدم أعمال التطوير بالمشروع.

 


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جزيره الوراق

تطوير جزيره الوراق

هيئه المجتمعات العمرانيه

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