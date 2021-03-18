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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بترقية اسم كمال عامر ومنحه وشاح النيل

الخميس، 18 مارس 2021 07:44 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بترقية اسم كمال عامر ومنحه وشاح النيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 90 لسنة 2021 بترقية اسم الراحل كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، ومنحه وشاح النيل.
 
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر.
 
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

السيسي

كمال عامر

الجريدة الرسمية

وشاح النيل

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