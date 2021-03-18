اليوم السابع
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البرهان: اتفاق جوبا مع جنوب السودان ساهم في سد ثغرة كانت تؤرق السودان

الخميس، 18 مارس 2021 05:00 ص
البرهان: اتفاق جوبا مع جنوب السودان ساهم في سد ثغرة كانت تؤرق السودان البرهان
وكالات

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن اتفاقية جوبا  مع جنوب السودان ، ساهمت في سد ثغرة كبيرة كانت تؤرق السودان وتهدد وحدته ، مؤكدا الالتزام الكامل بما تم التوافق حوله في جوبا.

وأوضح "البرهان"- وفقاً لوكالة الأنباء السودانية – أن أبواب  القوات المسلحة مفتوحة للمضي قدماَ في تنفيذ الترتيبات الأمنية، مؤكداً استعداد الجيش والأجهزة النظامية الأخرى لاستيعاب القادمين من حركات الكفاح المسلح ، مبيناَ أن الاستيعاب سيكون وفق معايير وأسس محددة.

وأضاف البرهان "سنعمل على عدالة توزيع الفرص في القوات المسلحة باعتبارها واحدة من مقومات وحدة السودان"، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة السودانية على قومية هذه القوات حتى تظل موحدة ومتماسكة.

وأوضح أنه طيلة مسيرة القوات المسلحة لم تشهد في تاريخها تمييز عنصري أو جهوي فهي تعمل من أجل أهداف وطنية سامية.

 واضاف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان " أننا سنطبق العدالة في الاختيار للكلية الحربية من خلال مراعاة نسب السكان في الأقاليم، وهذا سيكون معيار الدخول للكلية"، مؤكدا أن الباب سيكون مفتوحاَ أمام المرأة السودانية للدخول للكلية الحربية.

 

 

 

 

 


البرهان

السودان

الخرطوم

القوات المسلحة السودانية

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