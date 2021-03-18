اليوم السابع
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الخميس، 18 مارس 2021 02:10 ص
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 90 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا.. وأورجواي تستأنف حملة التطعيم

الخميس، 18 مارس 2021 02:00 ص
البرازيل تسجل 90 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا.. وأورجواي تستأنف حملة التطعيم تطعيم ضد كورونا
(رويترز) و (وكالات)

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سجلت البرازيل أمس الأربعاء 90303 حالات إصابة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد، بعد يوم من تسجيل عدد وفيات قياسي بسبب الفيروس، ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة 11 مليونا و693838.

وارتفعت حالات الوفاة بواقع 2648، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الرقم القياسي الذي سجل يوم الثلاثاء. ويبلغ إجمالي الوفيات الآن 284775.

على جانب آخر ، تلقت أوروجواي دفعة جديدة من لقاح كورونافاك، المطور من قبل شركة سينوفاك الصينية للأدوية، لتعزيز حملتها التحصينية ضد كوفيد-19، وهبطت طائرة شحن محملة بالجرعات في مطار كاراسكو الدولي بعد الظهر على متن رحلة قادمة من بكين.

وكانت أوروجواي قد أطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في أول مارس في أعقاب وصول الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفاك.

وتم حتى الآن تحصين أكثر من 7 % من السكان بجرعة واحدة على الأقل، وتستهدف حملة التطعيم أولا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما والعاملين الأساسيين في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والأمن.

 

 

 


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