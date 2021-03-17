قطاع المعاهد الأزهرية يحدد مواعيد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

كتب لؤى على





مواعيد اختبارات شهر مارس 2021 بالأزهر: حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الاختبارات الشهرية لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بحميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" الفصل الدراسى الثانى 2021، وذلك وفقا للتواريخ المحددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية والخطة المعتمدة مع المناهج الدراسية، وتكون مواعيد الاختبارات الشهرية طبقا للآتى:مواعيد اختبارات شهر مارس 2021 بالأزهر:

تقرر أن تكون اختبارات مارس بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2021 من يوم السبت الموافق 27 – 3 – 2021 حتى يوم الأربعاء 31 – 3 – 2021.



مواعيد اختبارات شهر أبريل 2021 بالأزهر:

تقرر أن تكون اختبارات أبريل بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل من يوم السبت الموافق 24 – 4 – 2021 حتى يوم الخميس 29 – 4 – 2021.

بخلاف المرحلة الابتدائية فستكون اختبارات أبريل للابتدائي من الثلاثاء 27 – 4 – 2021.



مواعيد اختبارات شهر مايو 2021 بالأزهر:

تقرر أن تكون اختبارات مايو بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2021 من يوم السبت الموافق 22 – 5 – 2021 حتى يوم الخميس 27 -5 – 2021.