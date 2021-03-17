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قطاع المعاهد الأزهرية يحدد مواعيد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يحدد مواعيد اختبارات الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها امتحانات الأزهر - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد الاختبارات الشهرية لجميع طلاب المعاهد الأزهرية بحميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" الفصل الدراسى الثانى 2021، وذلك وفقا للتواريخ المحددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية والخطة المعتمدة مع المناهج الدراسية، وتكون مواعيد الاختبارات الشهرية طبقا للآتى:

مواعيد اختبارات شهر مارس 2021 بالأزهر:
 
تقرر أن تكون اختبارات مارس بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2021 من يوم السبت الموافق 27 – 3 – 2021 حتى يوم الأربعاء 31 – 3 – 2021.
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل  2021 بالأزهر:
تقرر أن تكون اختبارات أبريل بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل من يوم السبت الموافق 24 – 4 – 2021 حتى يوم الخميس 29 – 4 – 2021.
 
بخلاف المرحلة الابتدائية فستكون اختبارات أبريل للابتدائي من الثلاثاء 27 – 4 – 2021.

مواعيد اختبارات شهر مايو 2021 بالأزهر:
 
تقرر أن تكون اختبارات مايو بجميع المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2021 من يوم السبت الموافق 22 – 5 – 2021 حتى يوم الخميس 27 -5 – 2021.

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