اقتحام بؤرة إجرامية فى سوهاج وضبط مخدرات بقيمة 2.4 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وكذا حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، متخذين من دائرة قسم شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وحال ضبطهم بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لمحاولة الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطهم جميعاً بدائرة القسم المُشار إليه.. وبحوزتهم (بندقية آلية – 2 طبنجة - فرد روسى - 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - كمية من نبات الهيدرو "المادة الفعالة لمخدر البانجو"- سيارة - 2 دراجة نارية - ميزان حساس - 5 هواتف محمول – مبلغ مالى)، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,400,000 جنيه) تقريباً .