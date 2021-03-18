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إيطاليا تنكس أعلامها فى اليوم الوطنى الأول لذكرى ضحايا كورونا

الخميس، 18 مارس 2021 11:48 ص
إيطاليا تنكس أعلامها فى اليوم الوطنى الأول لذكرى ضحايا كورونا رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى
كتبت فاطمة شوقى

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تنكس إيطاليا أعلامها وتقف دقيقة صمت حدادا اليوم الخميس، الذى يوافق اليوم الوطنى الأول لتخليد ذكرى ضحايا كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" أن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى سيشارك فى مراسم ذكرى ضحايا الجائحة فى بيرجامو "مقاطعة لومبارديا"، المدينة الأكثر تضررًا خلال الموجة الأولى للوباء في العام الماضى.
 
وفى هذا اليوم من عام 2020، غادر رتل من مركبات الجيش بيرجامو مع توابيت ضحايا كورونا، وكانت مقبرة المدينة في حالة انهيار، وتم نقل الجثث إلى المحارق، فى مشاهد ستظل محفورة في ذاكرة الإيطاليين.
 
وكان البرلمان الإيطالى قد وافق أمس بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 مارس من كل عام يوما وطنيا لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

ايطاليا

اليوم الوطتى الاول لذكرى ضحايا كورونا

ضحايا كورونا

ذكرى ضحايا كورونا

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