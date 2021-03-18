اليوم السابع
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إصابة 12 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قنا - سوهاج"

الخميس، 18 مارس 2021 04:54 م
إصابة 12 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "قنا - سوهاج" إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أثناء العودة من العمل على الطريق الصحراوى الغربى "قنا - سوهاج" بالقرب من مركز أبوتشت شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 12 شخصا من محافظة سوهاج من عمال اليومية أثناء عودتهم من العمل إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقلهم إلى المستشفي.

على الفور انتقلت سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم التعامل ونقل المصابين إلى المستشفى، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


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