اليوم السابع
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إخماد حريق داخل مصنع مواد بترولية فى أرض اللواء دون إصابات

الخميس، 18 مارس 2021 12:54 م
إخماد حريق داخل مصنع مواد بترولية فى أرض اللواء دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع فى مصنع مازيوت ومواد بترولية بالطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مصنع مازيوت بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، وتجرى عمليات تبريد الحريق وسط تمركز سيارات الإطفاء ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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