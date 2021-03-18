إحالة أجنبيين للمحاكمة بتهمة تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس داخل البلاد

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة النزهة الجزئية، إحالة راكبين قادمين من جنوب أفريقيا، للمحاكمة العاجلة حاولا تهريب 10 كيلوجرامات من مخدر "الآيس"، قاما بأخفائها داخل حقائبهما.

كانت النيابة العامة كلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها وسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة قادمة من دولة أفريقية إلى مطار القاهرة الدولي، اشتبه مدير الجمرك فى راكبين من جنوب أفريقيا، وبفحص حقائب الراكبين على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، تبين وجود أجسام غريبة في جيوب سحرية.

وبالفحص، عثر على 10 كيلو جرام ونصف من مخدر "الآيس" في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع أحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما.

وقرر مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.