اليوم السابع
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أول امرأة مايسترو بعد تكريم السيدة انتصار السيسى: شهادة أعتز بها لآخر عمرى

الخميس، 18 مارس 2021 09:46 م
أول امرأة مايسترو بعد تكريم السيدة انتصار السيسى: شهادة أعتز بها لآخر عمرى إيمان جنيدى
بنى سويف هانى فتحى

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أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع المايسترو إيمان جنيدى، والتى تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى. وتقول الفنانة إيمان جنيدى، أول امرأة مايسترو بصعيد مصر، إنها سعيدة بتكريمها من قبل السيدة انتصار السيسى وأن التكريم يعد أكبر حافزا لها.

وتضيف المايسترو إيمان جنيدى، أن أسرتها وحب الناس هو الدافع الأساسى لما حققته من أهداف خلال الفترة الماضية .

وأكدت المايسترو إيمان جنيدى، أن مشوارها الفنى ملىء بالتحديات، وأن التكريم الذى حصلت عليه جعلها تتحمل المسئولية أكثر فى سبيل النهوض بالفن وخاصة مجال الموسيقى.

وأضافت إيمان جنيدى، أنها تحلم أن يكون لها مشاركات فعالة فى الأوبرا المصرية، وأنها تحلم أن تمثل فرقتها مصر فى كافة المسابقات العالمية والعربية.


محافظة بنى سويف

المايسترو ايمان جنيدى

إيمان جنيدى

السيدة انتصار السيسي

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