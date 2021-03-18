اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

الخميس، 18 مارس 2021 11:21 ص
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (3) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1500) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (212) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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